Café de El Salvador presente en competencia de tueste del grano en Noruega

La Embajada de El Salvador ante el Reino de Noruega participó por tercera ocasión consecutiva en el Campeonato Noruego de Tueste de Café (NM i Kaffebrenning), posicionando a Café de El Salvador como el grano de origen único oficial de la competencia.

Esta participación consolida la presencia de El Salvador en uno de los espacios técnicos de mayor relevancia y credibilidad del ecosistema cafetero noruego, contribuyendo directamente a los objetivos de la Estrategia de Diplomacia Comercial, impulsada por la Cancillería.

Noruega representa un mercado de alto valor para el café de especialidad. Es así como dicho país ocupa el quinto lugar en Europa en consumo de esta bebida.

La competencia se llevó a cabo, recientemente, en las instalaciones de Rebel Coffee Works en Oslo, contando con la participación de seis finalistas en las categorías de single origin y blend. Para otras categorías, se empleó cafés provenientes de Brasil, Colombia y Etiopía.

En estas actividades, estuvo presente la embajadora de El Salvador en Noruega, Claudia Beltrán, quien destacó las propiedades y calidad de nuestra bebida. “La participación de El Salvador en el NM i Kaffebrenning 2026 reafirma el valor estratégico de este espacio para la promoción del café de especialidad salvadoreño en el mercado noruego. La consolidación de tres años consecutivos de presencia posiciona a nuestro país como un origen de referencia y credibilidad ante los actores técnicos del sector”, indicó la diplomática salvadoreña.

Sumado a ello, la embajadora Beltrán añadió que “los mejores tostadores de Noruega resaltaron la alta calidad de nuestro café, destacando sus atributos sensoriales tales como como perfil frutal, notas a frutos rojos, jugosidad, dulzor, chocolate y carácter vinoso”.

Asimismo, nuestra representante diplomática agradeció los esfuerzos de coordinación Norsk Kaffe Informasjon, el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) y en particular a la finca Santa Rita en la región Apaneca-Ilamatepec por facilitar el café en su variedad Pacas para el campeonato 2026.

Respecto a la competencia, los seis finalistas elaboraron sus perfiles de tueste con el café salvadoreño, permitiendo que jueces y especialistas del ecosistema cafetero noruego evaluaran directamente la calidad, complejidad y versatilidad de nuestra oferta.

La Specialty Coffee Association Norway (SCA Norway) reconoció a la Embajada de El Salvador en sus canales digitales por el trabajo y posicionamiento del Café de El Salvador.

La campeona nacional 2026 fue Trude Skjold Løken, quien trabajó el perfil de tueste del café salvadoreño de la Finca Santa Rita. La competencia fue completada por Ayae Maki Fredheim y José Corado, en segundo lugar y el tercer puesto, respectivamente.