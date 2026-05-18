Rescatan ejemplar de Boa Imperator en turicentro La Toma de Quezaltepeque

Autoridades realizaron el rescate de una serpiente de la especie Boa Imperator luego de que turistas reportaran su presencia dentro de las instalaciones del turicentro La Toma de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.

Según la información preliminar, visitantes alertaron a las autoridades tras observar al reptil desplazándose en una de las áreas del centro turístico, lo que generó preocupación entre algunas personas que se encontraban en el lugar.

Ante el reporte, personal especializado acudió a la zona y ejecutó las labores de captura utilizando los protocolos de seguridad correspondientes, con el fin de evitar riesgos tanto para los turistas como para el animal.

Las autoridades detallaron que el procedimiento se desarrolló de manera controlada y sin incidentes, logrando poner bajo resguardo al ejemplar.

Asimismo, indicaron que la serpiente será liberada posteriormente en una zona boscosa alejada del área turística, como parte de las acciones orientadas a la protección y conservación de la fauna silvestre.

La Boa Imperator es una especie no venenosa que habita en diferentes regiones de Centroamérica y cumple una función importante dentro del ecosistema al contribuir al control de otras especies.