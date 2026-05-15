Comerciantes inician desmontaje voluntario de puestos en nueva fase de reordenamiento del Centro Histórico

Como parte de la Fase 6, etapa 2, del proceso de reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador, comerciantes por cuenta propia ubicados sobre la 7a avenida Norte comenzaron el desmontaje voluntario de las estructuras de sus puestos.

La alcaldía capitalina informó que esta nueva etapa del proceso ha sido impulsada bajo acuerdos y consenso entre la municipalidad y los vendedores, en una estrategia liderada por Mario Durán.

Según las autoridades municipales, previo al inicio de esta fase se desarrollaron reuniones y mesas de diálogo donde los comerciantes expresaron sus peticiones y necesidades relacionadas con su reubicación.

Como parte del plan, la comuna capitalina indicó que los vendedores serán integrados gradualmente a la red de mercados municipales, buscando asignar espacios que se adapten a sus actividades comerciales.

La municipalidad sostiene que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener el orden, mejorar la movilidad peatonal y continuar con la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.