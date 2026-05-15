Marco Antonio Solís conquistará el Estadio Cuscatlán este sábado con su “Gratitud Tour 2026”

El cantante mexicano Marco Antonio Solís, conocido artísticamente como “El Buki”, se presentará este sábado 16 de mayo de 2026 en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, como parte de su esperada gira Gratitud Tour 2026.

El espectáculo está previsto para iniciar aproximadamente a las 8:00 de la noche y promete reunir a miles de fanáticos salvadoreños que disfrutarán de los grandes éxitos del artista.

Entre los temas más esperados de la noche destacan canciones como Si No Te Hubieras Ido, Tu Cárcel, Mi Eterno Amor Secreto y A Dónde Vamos a Parar.

Según ha expresado el artista, esta gira representa “un encuentro con lo esencial: la música que une y la palabra que reconforta”.

Los boletos continúan disponibles a través de smartticket.fun⁠, con localidades cuyos precios van desde los $35 en General hasta los $295 en Palco Gratitud, sin incluir cargos por servicio.

El concierto de Marco Antonio Solís es uno de los eventos musicales más esperados del año en El Salvador y se espera un lleno total en el Estadio Cuscatlán.