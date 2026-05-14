FIFA confirma a Madonna, Shakira y BTS para histórico show en la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que Madonna, Shakira y BTS encabezarán el espectáculo musical de la final de la Copa Mundial 2026, programada para el próximo 19 de julio en New York City, Estados Unidos.

El evento marcará un hecho histórico para el torneo, ya que será la primera vez que una final mundialista contará con un show de medio tiempo, siguiendo el formato implementado en el Super Bowl y otros grandes eventos deportivos internacionales.

La FIFA explicó que la iniciativa busca ofrecer una experiencia de entretenimiento global durante uno de los encuentros deportivos más vistos del planeta, fusionando música y fútbol en un mismo escenario.

Además, el espectáculo será producido por Global Citizen y contará con la participación de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien colaborará en la selección y organización artística de la presentación.

La noticia ha generado expectativa entre fanáticos del fútbol y de la música alrededor del mundo, quienes esperan uno de los espectáculos más ambiciosos en la historia de las Copas Mundiales.