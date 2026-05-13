El desgarrador mensaje de la viuda de James Van Der Beek, a tres meses de la muerte del actor: “El alivio inicial se ha desvanecido”

La Nación

La muerte de James Van Der Beek sigue generando conmoción entre sus fanáticos y en la industria del espectáculo. A tres meses de la partida del actor, su viuda, Kimberly, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales en el que habló por primera vez con profundidad sobre el dolor que atraviesa junto a sus seis hijos y el difícil proceso de adaptación a una vida sin su esposo.

El protagonista de Dawson’s Creek murió a los 48 años luego de enfrentar una lucha contra el cáncer colorrectal, enfermedad que le había sido diagnosticada en 2023 y que el propio actor decidió hacer pública un año más tarde. Desde entonces, Van Der Beek había transformado su batalla personal en una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y sobre la fragilidad de la vida.

Ahora, fue Kimberly quien eligió abrir su corazón a través de Instagram con un extenso posteo acompañado de imágenes familiares. Allí expresó el vacío que dejó la ausencia del actor y cómo atraviesan el duelo puertas adentro.

“Ayer se cumplieron tres meses desde que perdimos a James. Decir que estoy desconsolada es quedarse corta. Las palabras no alcanzan para describir el dolor. El alivio inicial se ha desvanecido. La realidad se está imponiendo… y lo extraño. Todos lo extrañamos”, escribió.

La productora también reveló que, pese al dolor, siente que algo cambió profundamente en ella desde la muerte de su esposo. “Sin embargo, hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente. Mi conexión consciente con Dios se ha fortalecido. Los velos del universo se han disipado. Y confío en que este es el camino que mi familia y yo siempre hemos estado destinados a recorrer”, agregó.

En el mismo mensaje, Kimberly agradeció el apoyo que recibió de fanáticos, amigos y colegas del actor. “El apoyo recibido ha sido tremendo. Nos ha sostenido de la manera más hermosa. Todos ustedes superaron con creces todo lo que jamás hubiera imaginado al apoyarnos y honrar a James de esa manera. Estoy profundamente agradecida. Hay mucho más que compartir aquí. Y con el tiempo, lo haré”, concluyó.