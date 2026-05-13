Liberan fauna silvestre rehabilitada para fortalecer conservación de ecosistemas en el país

Como parte de las acciones orientadas a la protección ambiental y conservación de los ecosistemas, autoridades realizaron la liberación de diferentes especies de fauna silvestre que previamente fueron rescatadas, atendidas y rehabilitadas por personal técnico especializado.

Según la información brindada, cada uno de los animales pasó por un proceso de recuperación y monitoreo para garantizar que estuvieran en condiciones adecuadas para regresar a su hábitat natural.

Las autoridades explicaron que durante el proceso se verificó la capacidad de las especies para desplazarse, alimentarse y desenvolverse nuevamente dentro de los ecosistemas donde habitan.

Con estas acciones se busca contribuir a la preservación de la biodiversidad y fortalecer el equilibrio ambiental en distintas zonas del país.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para reportar cualquier caso de fauna silvestre en riesgo o que necesite atención especializada. Las denuncias o reportes pueden realizarse a través del número de WhatsApp 7850-1474.