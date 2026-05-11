Autoridades impulsan Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco

Este domingo 10 de mayo, Panchimalco desarrolló la Cofradía de las Flores y las Palmas, una de las actividades más arraigada en la zona y que es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Es un trabajo comunitario que ha iniciado con días previos, con una novena. Pero, sobre todo, centra los esfuerzos el fin de semana, cuando la comunidad participa”, dijo el titular del Ministerio de Cuñultura, Raul Castillo. Esta ocasión se caracteriza por la elaboración de las palmas con flores, una técnica heredada por generaciones y que llena de colores las calles, junto con los atuendos, disfraces y máscaras hechos por artesanos locales. Después vienen los almuerzos, que como explicó Castillo son muy populares, como la sopa y el arroz aguado.

El ministro Castillo explicó que es una fiesta para toda la familia: “Vemos adultos mayores, niños, jóvenes en función de conmemorar esta tradición que tiene raíces indígenas, pero que también tiene una fuerte influencia religiosa”. Junto con la muestra de las palmas, hay danzas y cantos. Esta festividad está dedicada a dos advocaciones, que son la Virgen de la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora del Rosario. Está fusionado con prácticas indígenas que se observa con los historiantes, las coreografías y los trajes típicos.

Años atrás, este distrito sufrió el acoso y la crueldad homicida de las pandillas. Fue considerado uno de los más violentos, padeciendo una estigmatización que limitaba su desarrollo. Pero todo eso ya terminó. “La estrategia de seguridad del Presidente Bukele permite a los turistas conocer estas tradiciones. Hoy tenemos una enorme afluencia. Es lo que está haciendo El Salvador: abriéndose al mundo para que conozcan nuestra cultura y nuestra historia”. Hoy en día, Panchimalco tiene su Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y los visitantes pueden visitar después los parques naturales Puerta del Diablo y Balboa, con tranquilidad.

La declaratoria de la Cofradía de las Flores y las Palmas por parte de la UNESCO es un extensivo trabajo con antropólogos que inició en 2020 y que culminó con este reconocimiento mundial por ser una tradición única y viva.