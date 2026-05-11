Crisis internacional y tensión petrolera empujan al alza precios de los combustibles

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que las recientes variaciones en los precios de los combustibles responden a diferentes factores que impactan el mercado internacional del petróleo y sus derivados.

Entre las principales causas señaladas por la institución se encuentran los recientes ataques y el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, situación que ha generado incertidumbre y alzas en los precios de los hidrocarburos a nivel mundial.

Asimismo, las autoridades destacaron que ataques a infraestructura petrolera en Emiratos Árabes Unidos también han provocado tensiones en los mercados internacionales, influyendo directamente en el comportamiento de los precios del petróleo.

Otro de los factores mencionados es la caída prolongada en los inventarios de gasolina y diésel en Estados Unidos, lo que mantiene una tendencia alcista en los precios internacionales de los combustibles.

La institución reiteró que estas variaciones responden a movimientos externos del mercado energético global y continúan siendo monitoreadas por las autoridades salvadoreñas.