Capturan a hombre acusado de hurtar billetera en barbería de San Salvador

Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador ubicaron y detuvieron a Ricardo Antonio Orozco Alvarado, señalado de presuntamente hurtar una billetera al interior de una barbería en San Salvador.

De acuerdo con la información oficial, el hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia del establecimiento, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales tras la denuncia realizada por ciudadanos.

Las autoridades indicaron que la rápida difusión del caso en plataformas digitales permitió agilizar la identificación y localización del sospechoso. La Fuerza Armada destacó que las denuncias ciudadanas continúan siendo fundamentales para actuar de manera oportuna ante hechos delictivos y colaborar con las investigaciones correspondientes.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal respectivo.