Pandilleros salvadoreños de la 18 caen tras enfrentarse a policías en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó sobre la captura de tres presuntos integrantes del Barrio 18, todos de nacionalidad salvadoreña, tras un enfrentamiento armado registrado en Quetzaltenango.

De acuerdo con el reporte de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), los detenidos fueron identificados como Kevin “N”, de 25 años; Susana “N”, de 25; y José “N”, de 22 años, alias “El Inquieto”.

Según las autoridades guatemaltecas, los sospechosos dispararon contra el personal policial cuando intentaban dar seguimiento a una investigación en la zona. Ante el ataque, los agentes repelieron la agresión, resultando heridos los tres presuntos pandilleros.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados bajo custodia policial hacia un centro asistencial para recibir atención médica. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego que presuntamente eran utilizadas por los capturados.

La Policía Nacional Civil de Guatemala indicó que ningún agente resultó lesionado durante el operativo y que las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos criminales de los detenidos en territorio guatemalteco.