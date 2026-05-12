Detienen a sujeto que atacó con una piedra a pasajeros de la ruta 41 en Ilopango

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Juan Carlos Núñez Palacios, de 37 años, señalado de lanzar una piedra contra los pasajeros de un microbús de la ruta 41 en Ilopango, San Salvador Este.

De acuerdo con las autoridades, el hecho fue denunciado a través de un video difundido en redes sociales, donde se observa al sujeto atacando la unidad del transporte colectivo.

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La detención fue realizada sobre la calle principal de la comunidad Brisas de San Bartolo, luego de que equipos policiales lograran ubicar al sospechoso.

La PNC indicó que Núñez Palacios será remitido por el delito de daños y reiteró que no tolerarán actos de violencia que pongan en riesgo a la población. “Nada justifica actos de violencia, no los vamos a tolerar”, señalaron las autoridades tras el procedimiento.