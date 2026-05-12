Irán lanza un nuevo ultimátum y le dice a Trump que si no acepta su propuesta, será peor

La Nación

El jefe negociador de Irán lanzó este martes un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió que la tregua está al borde del colapso.

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.

El también presidente del Parlamento iraní añadió que cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”.

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al comercio y vuelve a presionar al alza los precios del petróleo.

“Inaceptable”

Trump rechazó el lunes la última contrapropuesta iraní, que tachó de “totalmente inaceptable”, y afirmó que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, está al borde del colapso. Irán indicó que en su plan exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos, aplicado desde mitad de abril, y la liberación de sus activos congelados.

Tras más de un mes de tregua, las negociaciones están estancadas luego de una primera ronda de conversaciones el mes pasado, a través de su mediador Pakistán, en la que no se lograron avances.

El alto el fuego con Irán está bajo “respiración asistida, como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir’”, añadió el republicano.

La guerra “no terminó”

En rueda de prensa, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la “liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros”.