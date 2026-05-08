Laura Fernández jura como la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica

Agencia EFE

La politóloga Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 de Costa Rica y la segunda mujer en llegar al cargo en la historia del país para el periodo 2026-2030, tras lo cual recibió la banda presidencial en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional.

Fernández, de 39 años de edad y del derechista Partido Pueblo Soberano, fue juramentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, siendo la primera vez en que una mujer juramenta a otra como gobernante de este país centroamericano reconocido internacionalmente por su paz y democracia.

El presidente saliente Rodrigo Chaves traspasó el poder a quien fuera su ministra de la Presidencia, con lo que Fernández quedó oficializada como mandataria por los próximos cuatro años.

Fernández hizo el juramento con seguridad, dirigiéndose a los asistentes en el estadio, y al regresar a su asiento tras recibir la banda presidencial se mostró emocionada, llevándose la mano al rostro para contener las lágrimas.

La presidenta de la Asamblea Legislativa señaló en su discurso que este «acto marca el inicio de una nueva Administración y demuestra la solidez del Estado costarricense (…). Es, además, una muestra de la madurez cívica de un país que ha hecho de la democracia su mayor fortaleza».

En la ceremonia también fueron juramentados el primer vicepresidente Francisco Gamboa y el segundo vicepresidente, Douglas Soto, quien también ejercerá como embajador en Estados Unidos.

Fernández, vestida completamente de blanco, llegó acompañada de su esposo, Jeffry Mauricio Umaña, y la última actividad oficial que tendrá durante la jornada será un saludo a las delegaciones internacionales en el Centro de Convenciones, ubicado en las afueras de la capital.