Capturan a presunto pandillero de la MS-13 en Ciudad Arce

La informó sobre la captura de José Francisco Yanes Linares, de 22 años, señalado como integrante de la estructura criminal MS-13, específicamente de la clica Arce Malditos Locos Salvatruchos.

El procedimiento fue realizado en el cantón La Esperanza, en , como parte de las acciones ejecutadas en el marco de la #GuerraContraPandillas.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente se encargaba de movilizar droga y dinero para la pandilla.

Las autoridades indicaron que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.