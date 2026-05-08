El Salvador destaca avances en migración durante foro de Naciones Unidas

Representantes de El Salvador participaron en el Foro de Examen de la Migración Internacional 2026, desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas, donde expusieron los avances y políticas implementadas por el país en materia migratoria.

Durante la intervención, se destacó que El Salvador mantiene una postura enfocada en promover una migración regular, ordenada y segura, impulsando acciones concretas bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

Las autoridades señalaron que el país se convirtió en el primero del hemisferio en contar con un Plan Nacional de Implementación del Pacto Mundial para la Migración, beneficiando a más de 476 mil personas migrantes y sus familias.

Asimismo, resaltaron el impacto del programa #MovilidadLaboralSV, mediante el cual se han gestionado más de 18 mil empleos temporales y circulares para salvadoreños.

Durante el foro también se reconoció el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones y del sistema de Naciones Unidas en el desarrollo de estas iniciativas.