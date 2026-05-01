Obispo originario de Chalatenango es nombrado por el Papa León XIV para liderar diócesis en West Virginia

El Papa León XIV nombró este 1 de mayo de 2026 al salvadoreño Mons. Evelio Menjívar Ayala como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en el estado de Virginia Occidental, (West Virginia) Estados Unidos, convirtiéndose en el único obispo católico que liderará esa región.

Menjívar Ayala, originario de Chalatenango, El Salvador, asumirá el cargo tras la renuncia de Mons. Mark E. Brennan. Su nombramiento ha generado reacciones positivas entre la diáspora salvadoreña y sectores de la Iglesia Católica, debido a su historia de vida marcada por la migración y la superación personal.

#Ahora | El papa León elige a un exinmigrante Salvadoreño indocumentado para liderar a los católicos de Virginia Occidental pic.twitter.com/IBcmYEznl5 — El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 1, 2026

El religioso emigró hacia Estados Unidos en la década de los 90, huyendo de las secuelas de la guerra civil salvadoreña. Según su trayectoria pública, cruzó la frontera de manera irregular y durante sus primeros años trabajó en construcción y limpieza mientras buscaba nuevas oportunidades.

Posteriormente inició su proceso de formación sacerdotal hasta convertirse en una de las figuras pastorales más reconocidas entre las comunidades hispanas católicas en Estados Unidos.

El nombramiento ocurre en medio de un contexto de amplio debate migratorio en territorio estadounidense, por lo que distintos sectores consideran simbólica la decisión del Papa León XIV de designar a un obispo con experiencia migrante y raíces latinoamericanas.

La diócesis de Wheeling-Charleston abarca todo el estado de Virginia Occidental y cuenta con una importante presencia de comunidades católicas e inmigrantes.

Con este nuevo cargo, Mons. Menjívar Ayala se convierte en uno de los salvadoreños con mayor representación dentro de la jerarquía católica en Estados Unidos.