Marchas del 1 de mayo en San Salvador entre consignas sindicales y reportes de daños en espacios públicos

Diversas organizaciones sindicales, colectivos sociales y simpatizantes del partido opositor FMLN participaron este viernes en las tradicionales marchas del Día Internacional del Trabajo en distintos puntos de San Salvador, donde exigieron mejoras laborales, respeto a los derechos sindicales y cuestionaron algunas políticas gubernamentales.
Las concentraciones iniciaron desde horas de la mañana y recorrieron calles del centro capitalino con pancartas, banderas y consignas alusivas a la defensa de los trabajadores. Entre los participantes se observaron miembros de sindicatos históricos y representantes de movimientos sociales vinculados a sectores de izquierda.
#1demayo | Panorámica de la concentración de trabajadores en una de las marchas alistadas para hoy, en el parque Cuscatlán— El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 1, 2026
📹 Sivar Seguro pic.twitter.com/fadofB71CP
Durante la movilización, algunos grupos realizaron críticas al alto costo de la vida, la situación económica y las condiciones laborales en el país. Asimismo, dirigentes sindicales reiteraron peticiones relacionadas con incrementos salariales, estabilidad laboral y garantías para la organización sindical.
Sin embargo, en medio de las actividades también surgieron reportes sobre actos vandálicos en espacios públicos. A través de redes sociales circularon imágenes de paredes con grafitis, daños menores en infraestructura y pintas realizadas en diferentes sectores de la capital, situaciones que generaron reacciones divididas entre la población.
#1demayo | Diario El Salvador documentó el momento en que un grupo de personas encapuchadas manchaban una parada de autobus durante las marchas del #diadeltrabajo— El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 1, 2026
Se han reportado otros daños al espacio público en San Salvador pic.twitter.com/Ps4XTQUivu
Autoridades no reportaron capturas relacionadas con los incidentes al cierre de esta nota, aunque usuarios en plataformas digitales criticaron los daños ocasionados durante algunas de las movilizaciones.
Cada 1 de mayo, organizaciones sindicales y movimientos sociales realizan marchas en El Salvador para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, una fecha históricamente vinculada a las luchas laborales y sociales en el país.