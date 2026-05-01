Marchas del 1 de mayo en San Salvador entre consignas sindicales y reportes de daños en espacios públicos

Diversas organizaciones sindicales, colectivos sociales y simpatizantes del partido opositor FMLN participaron este viernes en las tradicionales marchas del Día Internacional del Trabajo en distintos puntos de San Salvador, donde exigieron mejoras laborales, respeto a los derechos sindicales y cuestionaron algunas políticas gubernamentales.

Las concentraciones iniciaron desde horas de la mañana y recorrieron calles del centro capitalino con pancartas, banderas y consignas alusivas a la defensa de los trabajadores. Entre los participantes se observaron miembros de sindicatos históricos y representantes de movimientos sociales vinculados a sectores de izquierda.

#1demayo | Panorámica de la concentración de trabajadores en una de las marchas alistadas para hoy, en el parque Cuscatlán



📹 Sivar Seguro pic.twitter.com/fadofB71CP — El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 1, 2026

Durante la movilización, algunos grupos realizaron críticas al alto costo de la vida, la situación económica y las condiciones laborales en el país. Asimismo, dirigentes sindicales reiteraron peticiones relacionadas con incrementos salariales, estabilidad laboral y garantías para la organización sindical.

Sin embargo, en medio de las actividades también surgieron reportes sobre actos vandálicos en espacios públicos. A través de redes sociales circularon imágenes de paredes con grafitis, daños menores en infraestructura y pintas realizadas en diferentes sectores de la capital, situaciones que generaron reacciones divididas entre la población.

#1demayo | Diario El Salvador documentó el momento en que un grupo de personas encapuchadas manchaban una parada de autobus durante las marchas del #diadeltrabajo



Se han reportado otros daños al espacio público en San Salvador pic.twitter.com/Ps4XTQUivu — El Metropolitano (@ElMetroDigital) May 1, 2026

Autoridades no reportaron capturas relacionadas con los incidentes al cierre de esta nota, aunque usuarios en plataformas digitales criticaron los daños ocasionados durante algunas de las movilizaciones.

Cada 1 de mayo, organizaciones sindicales y movimientos sociales realizan marchas en El Salvador para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, una fecha históricamente vinculada a las luchas laborales y sociales en el país.