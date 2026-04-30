El Salvador alberga competencia internacional de tiro práctico con participantes de 17 países

El Salvador se convirtió en sede de la Copa 202 Aniversario de la Fuerza Armada, una competencia internacional de tiro práctico que reúne a 354 competidores provenientes de 17 países.

El evento deportivo pone a prueba las habilidades técnicas y estratégicas de los participantes a través de distintos escenarios diseñados bajo estándares internacionales, donde deben demostrar precisión, velocidad de reacción, control y capacidad de toma de decisiones en entornos dinámicos.

Según los organizadores, cada recorrido exige un alto nivel de coordinación, disciplina y dominio técnico, convirtiendo la competencia en una vitrina del rendimiento deportivo especializado.

La actividad reúne a atletas y representantes internacionales vinculados a esta disciplina, fortaleciendo además el intercambio deportivo y la proyección de El Salvador como anfitrión de eventos de carácter internacional.

Las jornadas se desarrollan en un ambiente de competencia de alto nivel, donde los participantes buscan destacar en una de las modalidades deportivas que demanda mayor concentración y precisión.