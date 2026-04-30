Alcaldía continúa operativo para retirar vehículos abandonados en San Salvador Centro

La Alcaldía de San Salvador Centro informó que el Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro continúa desarrollándose en distintos sectores de la capital, esta vez en la residencial Zanzíbar, calle Motocross, Zona 2 del Distrito Capital.

Como parte de las acciones ejecutadas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador realizan operativos de notificación dirigidos a propietarios de vehículos que permanecen en estado de abandono sobre calles y colonias del sector.

De acuerdo con las autoridades municipales, estos automotores generan complicaciones en la circulación vehicular, afectan el libre tránsito peatonal y en algunos casos provocan incidentes o acumulación de desechos.

La comuna señaló que el seguimiento a estas notificaciones busca recuperar espacios públicos y mantener el orden en las diferentes comunidades intervenidas. Asimismo, hicieron un llamado a los propietarios a atender las disposiciones municipales para evitar sanciones y contribuir al ordenamiento vial en la capital.