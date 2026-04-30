Chivo Pets atenderá únicamente emergencias este 1 de mayo

El Chivo Pets informó que este viernes 1 de mayo brindará atención exclusivamente para casos de emergencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

A través de un aviso oficial, las autoridades del hospital veterinario detallaron que durante esa fecha no se desarrollarán consultas regulares ni otros servicios programados, manteniéndose únicamente la atención prioritaria para mascotas que requieran asistencia urgente.

Asimismo, hicieron un llamado a los propietarios de animales de compañía a tomar las precauciones necesarias y planificar con anticipación cualquier consulta no urgente, con el objetivo de evitar inconvenientes durante la jornada.

El centro veterinario reiteró la importancia de estar atentos a la salud de las mascotas y acudir únicamente en situaciones que representen una emergencia médica.

Chivo Pets es uno de los principales hospitales veterinarios del país y atiende diariamente a perros, gatos y otras especies domésticas.