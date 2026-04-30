Capturan a alias “Happy”, presunto pandillero que apareció en documental “La Vida Loca”

La Policía Nacional Civil de El Salvador informó sobre la captura de Wilber Fredy Gómez, alias “Happy”, señalado como miembro de la estructura criminal 18 Sureños.

De acuerdo con las autoridades, la detención fue posible gracias a labores de inteligencia policial desarrolladas como parte de los operativos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad contra pandillas.

Alias “Happy” es reconocido por haber aparecido en el documental La Vida Loca, producción que retrataba la realidad de estructuras criminales en el país.

Según el informe policial, Gómez posee antecedentes penales relacionados con agrupaciones ilícitas correspondientes a los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos para ubicar y capturar a personas vinculadas a estructuras terroristas y organizaciones criminales en diferentes puntos del país.

Asimismo, señalaron que quienes formen parte de estos grupos deberán responder ante la justicia por los delitos que se les atribuyen.