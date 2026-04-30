Adolescente fallece en accidente de tránsito en carretera hacia San José Guayabal

Un adolescente de 15 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 8½ de la carretera que conduce hacia San José Guayabal, informó la Policía Nacional Civil de El Salvador.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el menor se conducía en una motocicleta cuando impactó de frente contra un microbús que circulaba por la zona.

Tras el percance, equipos policiales y autoridades de tránsito se desplazaron al lugar para realizar la inspección correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias del hecho y deducir responsabilidades.

La Policía indicó que el conductor del microbús permaneció en la escena mientras se desarrollaban las diligencias respectivas.

El accidente provocó preocupación entre habitantes y conductores que transitaban por el sector, mientras las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias en carretera.