Asamblea avala nueva integración del TSE con perfiles no partidarios

Con la finalidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sea integrado por funcionarios que no obedezcan a intereses partidarios, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron, con 57 votos, el inciso primero y tercero del artículo 208 de la Constitución de la República.

La propuesta para efectuar dicha modificación la hizo el presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro, con el objetivo de homologar los procesos para escoger a funcionarios en elecciones de segundo grado: magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Actualmente, el referido artículo establece que el ente colegiado está compuesto por cinco magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa por un periodo de cinco años. Tres de los funcionaros se escogen de cada una de las ternas propuestas por igual cantidad de partidos políticos o coaliciones que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial.

Los dos magistrados restantes son elegidos de dos ternas propuestas por la CSJ. La elección se hace con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados.

Sin embargo, con las modificaciones al artículo 208, el TSE estará compuesto por cinco magistrados, quienes desempeñarán sus cargos por seis años y serán electos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos, incluido el presidente, serán elegidos a través de un proceso general público. Los otros dos serán seleccionados por el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con la reforma los partidos políticos ya no serán quienes decidan qué magistrado conformarán el TSE, tampoco tendrán injerencia en las decisiones orgánicas o internas de la institución, pero sí serán garantes de la transparencia, legalidad y legitimidad de los procesos electorales.

Los diputados de la Comisión Política serán quienes elegirán los perfiles adecuados de los ciudadanos que demuestren las aptitudes suficientes para el ejercicio del cargo establecida de manera objetiva, a través de una preparación académica adecuada y capacidad profesional.