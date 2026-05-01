EE.UU. pausa trámites migratorios por nuevas revisiones de seguridad

El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente desde finales de abril de 2026 la emisión de decisiones finales sobre diversos trámites migratorios, incluyendo solicitudes de residencia permanente, asilo y permisos de trabajo, como parte de un nuevo proceso de revisión de seguridad impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

La medida busca implementar mecanismos más estrictos de verificación de antecedentes y nuevas bases de datos para detectar posibles casos de fraude migratorio, según funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con reportes oficiales, la pausa afecta solicitudes que actualmente se encuentran en proceso dentro del sistema migratorio estadounidense, especialmente casos relacionados con Green Card, permisos laborales y peticiones de asilo.

VER MÁS:

Uno de los puntos que más preocupación ha generado entre comunidades migrantes y abogados especializados es la suspensión en la toma de decisiones sobre solicitudes de asilo, un proceso que ya enfrentaba retrasos significativos en los últimos años.

Aunque autoridades federales describieron la medida como “temporal” y de corta duración, miles de personas podrían experimentar demoras adicionales mientras los sistemas de revisión son actualizados.

La decisión se enmarca dentro de la política migratoria más restrictiva promovida por la administración Trump, enfocada en endurecer controles fronterizos y reforzar los filtros de seguridad tanto para la inmigración irregular como para algunos procesos legales.

Expertos en inmigración recomiendan a los solicitantes mantenerse atentos a las actualizaciones publicadas por U.S. Citizenship and Immigration Services y conservar toda la documentación relacionada con sus casos mientras se normaliza el procesamiento de expedientes.

La pausa ha generado incertidumbre entre migrantes y familias que esperaban respuestas en las próximas semanas, especialmente quienes dependen de autorizaciones laborales o resoluciones de protección humanitaria.