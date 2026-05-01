El Salvador conmemora el Día Internacional del Trabajo entre marchas y exigencias laborales

Miles de salvadoreños conmemoran este jueves 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo, una fecha histórica dedicada a reivindicar los derechos laborales y las luchas de la clase trabajadora en El Salvador y el mundo.

Diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas han convocado a movilizaciones en San Salvador para exigir mejores condiciones laborales, respeto a los derechos de los trabajadores, estabilidad económica y garantías sociales.

Una de las principales concentraciones anunciadas para este día será la organizada por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, integrada por sindicatos y movimientos sociales, la cual partirá desde el Parque Cuscatlán a las 8:00 de la mañana rumbo al Centro Histórico capitalino. La convocatoria busca visibilizar denuncias relacionadas con despidos, condiciones laborales y demandas sociales.

Otra de las movilizaciones previstas es la encabezada por la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (ANVEGFMLN), que iniciará en la plaza Divino Salvador del Mundo. En esta actividad se espera la participación del secretario general del FMLN, Manuel Flores, quien brindaría una conferencia de prensa en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.

El Día Internacional del Trabajo tiene su origen en las luchas obreras desarrolladas en Chicago, Estados Unidos, en 1886, cuando trabajadores exigieron una jornada laboral de ocho horas. Desde entonces, la fecha se convirtió en un símbolo mundial de las reivindicaciones laborales y de la defensa de los derechos de los empleados.

En El Salvador, cada 1 de mayo diferentes sectores aprovechan la fecha para expresar demandas relacionadas con salarios dignos, empleo formal, acceso a seguridad social y respeto a la libertad sindical.

Las autoridades de tránsito y seguridad han recomendado a la población tomar precauciones ante posibles cierres vehiculares y concentraciones en distintos puntos de San Salvador durante la jornada.