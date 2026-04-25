Jóvenes salvadoreños participan en programa de liderazgo impulsado por la OEA

Cuatro jóvenes salvadoreños son parte del Programa Laboratorios de Liderazgo: “Diplomacia, Multilateralismo y Cooperación Internacional”, una iniciativa impulsada por la Young Americas Business Trust (YABT), en coordinación la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de fomentar el desarrollo social y económico de la juventud del hemisferio.

Los connacionales conforman el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia (CCNA) y representan al país en los espacios de diálogo, reflexión y construcción de propuestas en dicha iniciativa, en torno al liderazgo, la diplomacia pública, el multilateralismo y la cooperación en la región para el abordaje de temáticas y retos actuales.

El referido programa se desarrolla de manera virtual y presencial. Justo en la presente semana, el grupo se encuentra en la sede de la OEA, en Washington D.C. cursando una agenda inmersiva, con la oportunidad de interactuar con expertos y representantes de ese organismo, así como del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) y Global Americans; así como instituciones académicas como la Georgetown University.

Además, se sumaron a un encuentro con las Representaciones Permanentes ante la OEA, espacio en el que fueron recibidos por la embajadora salvadoreña Wendy Acevedo, quien abordó el rol y las acciones del país en el marco de dicho mecanismo.

Al respecto, abordó la visión estratégica del Presidente Nayib Bukele en torno a la juventud, como motor de desarrollo y transformación social, así como la apuesta de su Gobierno por la educación, la innovación, el fortalecimiento de sus capacidades, el acceso a oportunidades internacionales y su vinculación con redes de formación y espacios de alto nivel.

De igual manera, compartió sus experiencias como representante de país, así como el papel de las mujeres en el ámbito multilateral.

También, dialogaron sobre el ejercicio y funciones de la diplomacia, liderazgo en el servicio exterior, la construcción de consensos en espacios multilaterales y el rol de la juventud en la formulación de políticas nacionales e internacionales.