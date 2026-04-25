Vaticano designa a nuevo nuncio apostólico en El Salvador

El Vaticano anunció este 25 de abril de 2026 el nombramiento de monseñor Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico en El Salvador.

La designación fue confirmada por la Nunciatura Apostólica, detallando que la decisión fue tomada por el papa León XIV durante la festividad de San Marcos Evangelista.

Dellagiovanna cuenta con una amplia trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede, habiendo desempeñado funciones en países como México, República Dominicana, Italia y los Países Bajos, además de trabajar en la Secretaría de Estado del Vaticano..

El religioso, de origen italiano y con formación en Derecho Canónico, también ha sido designado como nuncio en Burkina Faso, consolidando un perfil internacional respaldado por su experiencia y dominio de varios idiomas.

Su nombramiento refuerza los vínculos diplomáticos entre la Iglesia Católica y El Salvador, en un contexto de cooperación y relaciones bilaterales.