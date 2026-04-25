Choripanes “El Chele” anuncia leve aumento en sus precios desde mayo

El establecimiento Choripanes «El Chele» informó a sus clientes sobre un ajuste en el precio de sus productos, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026.

A través de un comunicado, el negocio agradeció la confianza y el apoyo brindado durante más de seis años, destacando su crecimiento como una empresa 100% cojutepecana con presencia en distintos puntos como San Rafael Cedros, Ilobasco, Santo Domingo, Soyapango y Ciudad Delgado.

Según lo detallado, el incremento será de $0.10 en el precio de su choripán, como una medida para continuar garantizando la calidad del producto y el bienestar de su equipo de trabajo.

Los responsables del negocio reiteraron su compromiso de seguir ofreciendo alimentos frescos y de calidad, así como mantener un servicio que responda a las expectativas de sus clientes.