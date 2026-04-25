Circula en redes versión sobre captura de motociclista en caso de agresión vial

La captura del motorista de la ruta 201, Geovani Vladimir Cosmes Cruz, continúa generando reacciones en redes sociales, donde en las últimas horas ha circulado información sobre una supuesta detención del motociclista involucrado en el altercado.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado únicamente la captura de Cosmes Cruz, quien fue detenido por su presunta participación en la agresión contra un motociclista en el bulevar Los Próceres, en San Salvador.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil, el hecho ocurrió luego de que la motocicleta presentara fallas mecánicas y se detuviera en la vía, lo que habría provocado la reacción violenta del conductor del autobús, quien descendió de la unidad para agredir físicamente al motociclista.

El caso cobró relevancia tras la difusión de un video en redes sociales, lo que permitió a las autoridades ubicar al sospechoso sobre la carretera a Santa Ana, a la altura de El Congo, en Santa Ana, donde fue capturado.

Según la PNC, el detenido enfrentará cargos por lesiones y daños, mientras que la información sobre una posible captura del motociclista continúa sin confirmación oficial.