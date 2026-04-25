Al menos 7 muertos y 20 heridos en un brutal atentado terrorista con explosivos en Colombia

Marta Torres | Ok Diario

Al menos siete personas han muerto y otras 20 resultaron heridas tras la detonación de un artefacto explosivo en un brutal ataque terrorista registrado en Colombia en la localidad de Cajibío, en el departamento de Cauca, en la Vía Panamericana. El ataque terrorista ha sido cometido en una zona llamada El Túnel, del citado municipio de Cajibío. Un grupo de terroristas lanzó un cilindro cargado con explosivos sobre un autobús que circulaba. La onda causada por la explosión destruyó además otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera.

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

En las últimas 24 horas se han registrado al menos 11 ataques terroristas en varias zonas del suroccidente del país, incluyendo detonaciones de explosivos en la vía Panamericana y ataques con drones, además de golpes contra instalaciones militares. Estos ataques terroristas se han producido en las zonas de El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

🔴 #URGENTE | Atentado en Colombia: siete muertos y 17 heridos tras un atentado terrorista en la vía Panamericana, departamento del Cauca. Un artefacto explosivo destruyó un tramo de la carretera y afectó a varios vehículos en el sector de El Túnel, en Cajibío. pic.twitter.com/GMVUYo3OZI — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 25, 2026

Las autoridades han explicado que estos ataques se han concentrado principalmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde se mantiene un despliegue de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Según el mandatario, el ataque con un artefacto explosivo ha terminado con la vida de siete personas y se han registrado más de veinte personas heridas de gravedad. «Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos», ha afirmado Guzmán en su declaración.

El gobernador ha pedido al Gobierno Nacional que adopte medidas más contundentes frente al aumento de la violencia en el departamento del Cauca y en otros municipios afectados como en el municipio de El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

Guzmán ha señalado que la administración departamental está atendiendo la emergencia con toda su capacidad institucional. Guzmán ha indicado además que la red hospitalaria se encuentra al límite de su capacidad debido al número de heridos, mientras que la vía Panamericana permanece en una situación de incertidumbre.