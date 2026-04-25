Así celebró la Plaza Mélida Anaya Montes su 25 aniversario

Desde horas de la mañana, comerciantes, visitantes y familias acudieron a este emblemático espacio para ser parte de la conmemoración, que destacó por un ambiente festivo y de integración social. Uno de los momentos más destacados fue la participación de la Orquesta Municipal de San Salvador, que amenizó la celebración con un repertorio musical que puso a bailar y disfrutar a los asistentes.

Como parte de la actividad, se compartió un pastel con los comerciantes y usuarios habituales de la plaza, en un gesto simbólico que refuerza el sentido de pertenencia y la historia construida a lo largo de estos 25 años. Asimismo, se desarrollaron dinámicas recreativas que generaron entusiasmo entre los presentes, consolidando el carácter familiar del evento.

Autoridades municipales destacaron la importancia de la Plaza Mélida Anaya Montes como un punto de encuentro clave para la convivencia ciudadana y el impulso de la economía local, al albergar a numerosos comerciantes que diariamente ofrecen sus productos y servicios.

La alcaldía reiteró la invitación a la población a visitar este espacio y apoyar el comercio local, fortaleciendo así el desarrollo económico y social de la capital.

Con esta celebración, la Plaza Mélida Anaya Montes reafirma su papel como un lugar de historia, identidad y encuentro para los salvadoreños.