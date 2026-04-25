La Feria del Libro El Salvador 2026 abrió sus puertas este fin de semana en el Parque Cuscatlán, consolidándose como una nueva apuesta cultural que busca acercar la lectura, el arte y la convivencia a la población salvadoreña.

Impulsada por el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, en conjunto con el Ministerio de Cultura de El Salvador, esta primera edición se desarrolla del 24 al 26 de abril, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con entrada libre y actividades diseñadas para públicos de todas las edades.

Durante tres días, el parque —uno de los espacios culturales y recreativos más importantes de la capital— se transforma en un punto de encuentro donde las historias, los libros y las expresiones artísticas cobran vida.

La programación incluye presentaciones de libros, conversatorios con escritores nacionales, actividades infantiles, espacios interactivos y dinámicas innovadoras como “citas ciegas” con libros, así como micrófono abierto para jóvenes poetas, fortaleciendo la participación ciudadana en torno a la literatura.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, celebrado cada 23 de abril, una fecha promovida por la UNESCO para incentivar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.

Antecedentes de promoción de la lectura en El Salvador

El desarrollo de esta feria se suma a una agenda cultural cada vez más activa en el país. En años recientes, espacios como el Museo de Arte de El Salvador han albergado la “Feria del Libro, Arte y Literatura”, organizada junto a la Cámara Salvadoreña del Libro, que ha reunido a autores, editoriales y lectores en torno a presentaciones y talleres culturales.

Asimismo, iniciativas académicas como la Feria del Libro Académico ExLibris, impulsada por la Universidad de El Salvador, han promovido el intercambio de conocimiento entre editoriales universitarias y el público lector.

A esto se suman actividades impulsadas por instituciones como la Biblioteca Nacional, la Alianza Francesa de San Salvador y organizaciones culturales que desarrollan ferias, talleres, lecturas y espacios de intercambio literario en distintos puntos del país.

La primera edición de la Feria del Libro El Salvador 2026 marca así un paso importante en la consolidación de políticas y esfuerzos orientados a democratizar el acceso a la lectura, integrando en un solo espacio la literatura, el arte y la convivencia familiar.

Con este tipo de iniciativas, El Salvador continúa fortaleciendo su ecosistema cultural, apostando por la lectura como herramienta de desarrollo social, educativo y creativo.

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