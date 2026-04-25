“La Bala” conquista el fútbol europeo

La música salvadoreña sigue abriéndose paso en escenarios inesperados. Esta vez, el fenómeno viral llega desde el fútbol europeo, donde la canción “La Bala” de Los Hermanos Flores se coló en una tendencia que ha dado de qué hablar en redes sociales.

Todo surgió a partir de un video compartido por la Ligue 1 en TikTok, en el que se observa al joven futbolista Endrick celebrando un gol con un peculiar baile. La escena fue editada con el ritmo contagioso de “La Bala”, generando una combinación inesperada entre deporte y música tropical que rápidamente se volvió viral.

El toque humorístico del clip —acompañado de un mensaje que apelaba a situaciones cotidianas— conectó con miles de usuarios, impulsando su alcance más allá de los aficionados al fútbol. La tendencia no tardó en llegar hasta la propia agrupación salvadoreña, que reaccionó con entusiasmo al ver su tema sonando en el contexto europeo.

Este nuevo impulso para “La Bala” llega luego del impacto internacional que ha tenido la agrupación tras su participación en el festival Coachella 2026, donde lograron captar la atención de audiencias mundiales y posicionar su estilo dentro de nuevas plataformas digitales.

La fusión entre cultura musical y deporte ha demostrado, una vez más, su capacidad para amplificar contenidos de manera orgánica. En este caso, el resultado ha sido una ola de reacciones, especialmente entre salvadoreños, quienes han expresado orgullo al ver cómo Los Hermanos Flores continúan trascendiendo fronteras.

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