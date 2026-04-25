Esta noche Vilma Palma e Vampiros encenderá la nostalgia noventera en El Salvador

Los amantes del rock en español y la música de los años 90 vivirán esta noche una jornada cargada de recuerdos con el esperado concierto de Vilma Palma e Vampiros, que regresa a El Salvador como parte de su gira internacional 2026.

La emblemática agrupación argentina se presentará este 25 de abril en Salamanca Eventos y Experiencias, escenario que reunirá a fanáticos de distintas generaciones dispuestos a corear algunos de los temas más icónicos del rock latino.

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda originaria de Rosario se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del rock y pop en español desde los años 90. Su proyección internacional llegó con éxitos que marcaron época como “La Pachanga”, “Auto Rojo”, “Bye Bye” y “Me vuelvo loco por vos”, canciones que siguen vigentes en la memoria musical de Latinoamérica.

El grupo, liderado por el vocalista Mario “Pájaro” Gómez, promete un espectáculo cargado de energía, nostalgia y clásicos que han acompañado generaciones en fiestas, reuniones y emisoras radiales.

Entradas aún disponibles

Los organizadores mantienen habilitadas tres localidades para quienes aún deseen sumarse a esta velada musical:

Mesa Diamante: $115

Silla Oro: $80

General: $40

(Los precios no incluyen cargos por servicio de boletería).

El concierto forma parte de la agenda de espectáculos internacionales que llegan al país durante 2026 y se perfila como uno de los eventos más esperados por los seguidores del rock en español.

Todo está listo para que esta noche, Vilma Palma e Vampiros haga vibrar a El Salvador con un repertorio que promete transportar al público directamente a la década dorada del pop rock latino.

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