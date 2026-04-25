SivArt Family Fest 2026 transforma el Centro Histórico de San Salvador en un escenario de arte y convivencia

El Centro Histórico de San Salvador se convirtió este sábado 25 de abril en un vibrante punto de encuentro para el arte, la cultura y el entretenimiento con la celebración del SivArt Family Fest 2026, un evento que reunió a familias, turistas y amantes de la cultura en una jornada llena de creatividad y experiencias interactivas.

Bajo el lema “El arte se vive en familia”, el festival ofreció una amplia programación artística diseñada para todas las edades, consolidándose como una de las iniciativas culturales más inclusivas del año en la capital.

La jornada contó con la participación de reconocidos talentos nacionales como DJ Madeline Guardado, Grupo Frigüey y Marito Rivera y su Grupo Bravo, quienes llenaron de música, ritmo y energía los distintos espacios del festival, convirtiendo las calles del Centro Histórico en un gran escenario al aire libre.

Además de las presentaciones musicales, los asistentes pudieron disfrutar de actividades interactivas que estimularon la creatividad y la participación del público, entre ellas pintura con hula hoops, talleres de light painting, calles intervenidas artísticamente, el Árbol de maquilishuat mágico, títeres de leyendas vivas y experiencias como el Cuarto Rojo y la elaboración de postales personalizadas.

El SivArt Family Fest también funcionó como una plataforma de impulso al talento nacional, brindando espacios a artistas salvadoreños para mostrar su trabajo y conectar directamente con el público, fortaleciendo así la identidad cultural del país.

La realización del evento en el Centro Histórico de San Salvador forma parte del proceso de revitalización de esta zona emblemática, que en los últimos años ha experimentado una transformación significativa. En este contexto, el Centro Histórico de San Salvador se consolida como un espacio recuperado para el disfrute ciudadano.

Las autoridades destacan que este tipo de actividades son posibles gracias a los avances en materia de seguridad, que han permitido reabrir espacios públicos que anteriormente se encontraban en abandono. Hoy, estas plazas y calles se han convertido en lugares de encuentro familiar, convivencia y recreación segura.