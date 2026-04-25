Trump y la Primera Dama son evacuados durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras incidente de seguridad

Por: Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU.

Washington, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de emergencia la noche de este sábado durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se registrara un grave incidente de seguridad en el recinto, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

URGENTE: El Servicio Secreto intervino durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca y evacuó al presidente Donald Trump y a la Primera Dama como medida de seguridad. Autoridades aún no han brindado detalles oficiales del incidente. Información en desarrollo. 🇺🇸 pic.twitter.com/oIZwB7Mq8M — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 26, 2026

El evento, que se desarrollaba en el Washington Hilton con la presencia de más de 2,000 invitados, fue interrumpido abruptamente tras escucharse fuertes detonaciones que generaron pánico entre los asistentes, quienes en muchos casos se tiraron al suelo o buscaron refugio bajo las mesas.

Según reportes de agencias como Reuters y ABC News, agentes del Servicio Secreto actuaron de inmediato, ingresando al salón principal con equipo táctico para asegurar el área y proceder a la evacuación del mandatario y su esposa.

Imágenes difundidas por cadenas de televisión mostraron a Melania Trump siendo escoltada por personal de seguridad mientras el ambiente dentro del salón se tornaba caótico. Algunos testigos afirmaron haber escuchado entre cuatro y seis explosiones, aunque inicialmente no estaba claro su origen.

De acuerdo con reportes preliminares, las autoridades habrían respondido a una posible amenaza armada en las inmediaciones del evento, lo que activó el protocolo de emergencia del Servicio Secreto. En el lugar también se reportó la presencia de agentes con armas desenfundadas mientras se aseguraba el perímetro.

Posteriormente, fuentes oficiales indicaron que el presidente Trump se encuentra a salvo y bajo resguardo, mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido y evaluando la seguridad del evento, que forma parte del calendario anual de la prensa en Washington.

El incidente provocó la suspensión momentánea de la actividad, aunque organizadores informaron que el programa podría reanudarse una vez controlada la situación.

Las investigaciones siguen en desarrollo.