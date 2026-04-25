Trump afirma que atacante fue capturado tras evacuación en cena con corresponsales de la Casa Blanca

Por Liset Orellana, Corresponsal de Prensa EE.UU.

Washington, D.C. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que una persona armada fue detenida tras el incidente de seguridad que obligó a su evacuación y la de la primera dama, Melania Trump, durante la tradicional White House Correspondents’ Dinner.

A través de su cuenta oficial, el mandatario se refirió a lo ocurrido destacando la rápida actuación de las autoridades.

“Bastante noche en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El atacante ha sido detenido, y he recomendado que ‘EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero todo estará guiado completamente por las autoridades. Ellos tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que repetirla en otra ocasión.”

El incidente ocurrió la noche del sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, en el marco de la cena anual que reúne a periodistas, funcionarios y figuras públicas. De acuerdo con reportes preliminares, se escucharon detonaciones que activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos ingresaron al recinto para resguardar al presidente y proceder con su evacuación, mientras se aseguraba el área y se controlaba la situación. Testigos señalaron momentos de tensión dentro del evento, con asistentes buscando resguardo ante la incertidumbre.

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URGENTE: El Servicio Secreto intervino durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca y evacuó al presidente Donald Trump y a la Primera Dama como medida de seguridad. Autoridades aún no han brindado detalles oficiales del incidente. Información en desarrollo. 🇺🇸 pic.twitter.com/oIZwB7Mq8M — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 26, 2026

Minutos después, autoridades confirmaron la detención del presunto atacante, lo que permitió estabilizar el escenario, aunque bajo estrictas medidas de seguridad.

El mandatario expresó su intención de continuar con el evento, aunque dejó claro que la decisión final dependería de las fuerzas del orden. Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el móvil del incidente ni sobre el estado de otras personas involucradas.

La cena de corresponsales es uno de los eventos más emblemáticos del calendario político y mediático en Washington, por lo que lo ocurrido marca un hecho inusual que ya se encuentra bajo investigación federal.

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