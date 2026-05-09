El Salvador reafirma compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias en la OEA

La Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos participó en la presentación de los Resultados del Cuarto Ciclo de Monitoreo de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD), incluyendo el Informe Regional sobre la Discapacidad, inclusive el Informe Regional, realizado en el marco del Consejo Permanente de la OEA.

En este espacio, participó la embajadora de El Salvador ante la OEA, Wendy Acevedo, quien destacó los avances de nación en materia de inclusión, accesibilidad, educación, salud, rehabilitación, fortalecimiento institucional y generación de datos para orientar políticas públicas más efectivas.

De igual manera, El Salvador resaltó su participación en el Cuarto Ciclo de Monitoreo a través de la presentación y defensa del IV informe nacional; desempeñándose como país evaluador en el proceso de evaluación entre pares.

Se destacó que las personas con discapacidad son actores claves del desarrollo nacional y que su inclusión constituye un compromiso central del Estado salvadoreño, compartiendo que el país se encuentra en un proceso de transformación social e institucional, orientado al fortalecimiento de políticas públicas, la gestión estratégica de datos, la transformación digital y la consolidación de respuestas más integrales en salud, educación, empleo y acceso a la justicia.

Además, se señaló la participación en la Decimocuarta Reunión Ordinaria del CEDDIS, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 10 al 13 de marzo de 2026, representados por el viceministro de Salud y experto titular ante el CEDDIS, Carlos Alvarenga.

Cabe destacar que durante la intervención del secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, hizo un reconocimiento público de los avances que El Salvador ha logrado en materia de turismo accesible.

Con esta participación, El Salvador reafirma que la inclusión de las personas con discapacidad es un tema prioritario vinculado al desarrollo social, la igualdad de oportunidades y la dignidad humana.