El Salvador y Kosovo fortalecieron sus lazos culturales con la Gala Internacional de Ballet El Salvador–Kosovo 2026, un evento que reúne en un mismo escenario a los ballets nacionales de ambas naciones, en presentaciones dedicadas al talento, la expresión artística y el intercambio cultural.

El espectáculo se desarrolla del 8 al 10 de mayo en el Teatro Nacional de San Salvador, ofreciendo al público salvadoreño una experiencia de alto nivel con destacadas presentaciones de danza clásica y contemporánea. Gracias a las iniciativas impulsadas por el Gobierno del Presidente Bukele, El Salvador continúa consolidándose como un escenario para grandes espectáculos y encuentros culturales internacionales.

La embajadora de Kosovo en el país, Heroina Telaku, destacó la relevancia de este encuentro: “Es la primera vez que el Ballet Nacional de Kosovo se presenta en América Latina, y han elegido a El Salvador para iniciar esta gira. Para nosotros, El Salvador es un aliado estratégico; en mi país se le ve como una joya que ha crecido significativamente. Nuestros artistas están encantados con la calidez del pueblo salvadoreño y el recibimiento brindado por el Gobierno”.

Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Castillo, subrayó la importancia de acercar el arte a la población. “Estamos trabajando para traer espectáculos de primer nivel. Este encuentro entre el Ballet Nacional de Kosovo y nuestro Ballet Nacional representa un acercamiento del arte y la cultura a la población salvadoreña. Es el reflejo de un país que ha recuperado sus espacios públicos gracias a las estrategias de seguridad implementadas”, expresó.

El funcionario también destacó que, con las presentaciones de este fin de semana, más salvadoreños disfrutarán de este evento internacional. Durante la primera presentación este viernes, el titular de Cultura recibió un reconocimiento, por parte del Ballet Nacional de Kosovo. “Estamos haciendo posible que el público salvadoreño tenga acceso a elencos internacionales que, hace algunos años, era imposible e impensable que visitaran El Salvador”, afirmó.