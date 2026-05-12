Maluma anuncia que será padre por segunda vez junto a Susana Gómez

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera su segundo hijo junto a su pareja, Susana Gómez.

La noticia fue revelada por el artista a través de una publicación en Instagram, donde compartió una tierna fotografía en la que aparece acompañado de su hija Paris, mientras ambos besan el vientre de la arquitecta.

La emotiva publicación fue difundida en el marco de la celebración del Día de la Madre y estuvo acompañada únicamente por un emoji de corazón, lo que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras del espectáculo.

Desde el nacimiento de su hija Paris, el intérprete de “Don Juan” ha mostrado una faceta más familiar y emocional en sus redes sociales y entrevistas. En julio de 2024, durante una conversación con la revista Allure, el cantante habló sobre cómo la paternidad transformó completamente su vida.

“Todo cambió. Y me encanta”, expresó el artista al referirse a su experiencia como padre. Además, aseguró que sus hijos se han convertido en su principal motivación personal y profesional.

“Ahora me despierto cada día con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que hacerlo increíblemente bien”, afirmó el cantante colombiano en aquella entrevista.

Con este anuncio, Maluma y Susana Gómez ampliarán nuevamente su familia, una noticia que ha sido celebrada por millones de fanáticos alrededor del mundo.