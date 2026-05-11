Zacatecoluca impulsará la lectura y los valores con festival dedicado a la niñez y juventud

La lectura volverá a ocupar un lugar central en la vida de niños y adolescentes de Zacatecoluca.

El próximo sábado 16 de mayo, de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, la Pastoral Educativa de Zacatecoluca y su programa Senderos de Vida realizarán de forma presencial el II Festival de Lectura y Valores Humanos, en su sede ubicada en la 4a Calle Poniente #6, de Zacatecoluca.

La iniciativa gratuita busca abrir espacios seguros donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias puedan encontrarse alrededor de los libros, la creatividad y la formación humana. La jornada estará dedicada a promover la educación en valores por medio de la literatura y a fortalecer habilidades de expresión oral y escrita.

El propósito es que las nuevas generaciones descubran que leer también es una forma de comprenderse, dialogar y construir comunidad. “Este festival nace para abrir un espacio donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan encontrarse con la palabra, con la imaginación y con valores humanos que les acompañen en la vida cotidiana”, mencionaron los organizadores.

Uno de los atractivos especiales será la visita de la psicóloga y escritora salvadoreña de literatura infantil Guadalupe de Zaghini, creadora de «Las Aventuras de Timi», una colección enfocada en la inteligencia emocional y la psicología infantil.

La jornada estará enriquecida con la alegría de payasos, actividades lúdicas, rifas de libros y entrega de diplomas para celebrar el placer de leer. Los organizadores invitan a madres, padres, docentes y comunidad en general a participar de forma gratuita.

Los menores de edad, a partir de los 7 años, deberán asistir acompañados por su madre, padre o una persona adulta responsable.