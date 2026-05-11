Capturan en La Paz Centro a presunto pandillero de la 18 Sureños

Autoridades reportaron la ubicación y captura de Julio Isabel Lemus, de 53 años de edad, señalado como presunto miembro de la pandilla 18 Sureños, específicamente de la cancha San Bartolo Locos Sureños.

El procedimiento fue realizado en la colonia El Pedregal City, en el distrito de El Rosario, La Paz Centro, donde equipos de seguridad lograron intervenir al sujeto durante un operativo.

De acuerdo con la información oficial, Lemus posee antecedentes por los delitos de robo, hurto y daños, además de presentar tatuajes alusivos a la estructura criminal a la que presuntamente pertenece.

Tras su captura, el hombre fue entregado a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes continuarán con el proceso correspondiente.

Las autoridades indicaron que mantienen operativos en diferentes puntos del país como parte de las acciones para ubicar y detener a integrantes de estructuras criminales.