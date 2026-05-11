La música de Star Wars cobrará vida en concierto inmersivo de la Orquesta Filarmónica de El Salvador

La fuerza vuelve a tomar el escenario. La Orquesta Filarmónica de El Salvador (OFES) invita al público a vivir “May the Force Be With You”, un concierto dedicado a la música de la legendaria saga cinematográfica Star Wars, el sábado 24 de mayo de 2026, a las 5:00 p. m., en el Hotel Hilton San Salvador.

El espectáculo propone una experiencia artística que fusiona música en vivo y una propuesta inmersiva de video mapping, diseñada para transportar al público a los mundos, personajes y emociones de una de las sagas más influyentes de la cultura popular contemporánea.

Bajo la dirección de la Mtra. Alejandra Funes Bustamante, la orquesta interpretará en vivo un repertorio inspirado en la obra del compositor John Williams, con temas emblemáticos que han acompañado a generaciones de fanáticos y que forman parte de la memoria colectiva del cine.

“Con este concierto ofrecemos al público una experiencia que va más allá del concierto tradicional. La música en vivo, el video mapping y el talento de nuestros músicos crearán una atmósfera inmersiva para que cada persona sienta que entra al universo de Star Wars desde la primera nota”, expresó la Mtra. Alejandra Funes Bustamante.

Más que un concierto temático, “May the Force Be With You” será una celebración del talento de jóvenes músicos salvadoreños. La OFES continúa consolidándose como una plataforma de desarrollo artístico que abre oportunidades a nuevas generaciones de intérpretes, quienes encuentran en la música un espacio de formación, crecimiento y proyección profesional.

En el marco del Star Wars Day, el público también está invitado a asistir con su cosplay de personajes de la saga y sumarse a formar parte de este evento donde la música, la creatividad y la comunidad fan serán protagonistas.

«La propuesta visual de esta edición incorpora video mapping inmersivo, un recurso que amplifica la experiencia sensorial y convierte el concierto en una puesta escénica contemporánea, donde cada pieza musical dialoga con imágenes, atmósferas y referencias del universo galáctico» subraya la directora Funes Bustamante.

Boletos disponibles en https://plusticket.sv/event/may-the-force-be-with-you-concierto

Datos del evento Concierto:

May the Force Be With You

Fecha: sábado 24 de mayo de 2026

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Hotel Hilton San Salvador

Donación: General $18.00 | VIP $25.00 *se aplicará cobro por boletería

Dirección musical: Alejandra Funes Bustamante