Detienen a tres personas luego de agredir y amenazar a un hombre en la Plazuela Colón

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que en Santa Ana Centro, capturaron a tres sujetos luego de agredir y amenazar a un hombre en las cercanías de la plazuela Colón.

Según las investigaciones, la víctima se encontraba en el lugar cuando fue abordada por los tres sujetos, quienes lo amenazaron y lo golpearon.

Se trata de:

▪️José Oswaldo Martínez Vargas

▪️Mario Ernesto Mata

▪️Wilber Magali Arana Chacón

Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un hospital, su condición es estable.

Los detenidos fueron intervenidos sobre la calle hacia Aldea San Antonio. Todos serán remitidos por los delitos de lesiones y amenazas.