Detienen a tres personas luego de agredir y amenazar a un hombre en la Plazuela Colón

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto que en Santa Ana Centro, capturaron a tres sujetos luego de agredir y amenazar a un hombre en las cercanías de la plazuela Colón.
Según las investigaciones, la víctima se encontraba en el lugar cuando fue abordada por los tres sujetos, quienes lo amenazaron y lo golpearon.
Se trata de:
▪️José Oswaldo Martínez Vargas
▪️Mario Ernesto Mata
▪️Wilber Magali Arana Chacón
Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un hospital, su condición es estable.
Los detenidos fueron intervenidos sobre la calle hacia Aldea San Antonio. Todos serán remitidos por los delitos de lesiones y amenazas.