Muere en accidente vial la periodista Marielos Román, colaboradora de LPG

La periodista María de los Ángeles Román, conocida como Marielos Román y colaboradora de La Prensa Gráfica, falleció este lunes tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito de Armenia, departamento de Sonsonate.

De acuerdo con información preliminar, la comunicadora se conducía en motocicleta cuando ocurrió el percance vial. Versiones que circulan en redes sociales señalan que Román se dirigía a realizar una diligencia aparentemente con un familiar.

Marielos Román era originaria de Ahuachapán y era reconocida por su trabajo en medios de comunicación, especialmente por su labor informativa y cobertura de distintos acontecimientos de interés nacional.

La noticia ha causado consternación entre colegas, amigos, familiares y distintos sectores del gremio periodístico salvadoreño, quienes han expresado mensajes de pesar y solidaridad ante su repentina partida.

Diversos periodistas y medios de comunicación lamentaron el fallecimiento de la comunicadora y destacaron su profesionalismo y compromiso con el ejercicio periodístico en El Salvador.