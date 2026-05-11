Autoridades reiteran prohibición de quemas agrícolas ante alto riesgo de incendios

Las autoridades reiteraron que las quemas agrícolas continúan prohibidas en todo el territorio nacional debido al elevado riesgo de incendios provocado por las condiciones climáticas actuales.

De acuerdo con el aviso emitido, el ambiente seco, las altas temperaturas y la presencia de fuertes vientos generan condiciones extremas que facilitan la propagación del fuego, por lo que cualquier quema podría convertirse rápidamente en un incendio de grandes proporciones.

Las instituciones hicieron énfasis en que esta medida es de cumplimiento obligatorio y busca prevenir emergencias que puedan poner en peligro la vida de las personas, afectar cultivos, viviendas, zonas forestales y causar daños al medio ambiente.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier quema agrícola o actividad que represente riesgo de incendio. Las denuncias pueden realizarse a través del número de WhatsApp 7850-1474 o mediante llamadas al 7856-0266.

Protección Civil y demás instituciones mantienen monitoreo constante en diferentes zonas del país para atender cualquier emergencia relacionada con incendios forestales o de maleza seca.