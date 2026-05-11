Selecta Mayor Femenina ya conoce a sus rivales para Santo Domingo 2026

La Selección Mayor Femenina ya tiene definido su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que se oficializaran los grupos y el calendario de competencia del torneo femenino.

La Azul y Blanco formará parte del grupo A junto a Costa Rica, República Dominicana y Venezuela, en una competición que se disputará del 29 de julio al 6 de agosto en territorio dominicano. El combinado nacional afrontará este torneo tras su destacada participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, donde conquistó la medalla de plata.

La Selecta continúa trabajando para fortalecer su proceso y llegar en óptimas condiciones a una competencia que reunirá a las mejores selecciones de la región. Además de la disputa por las medallas, el certamen otorgará tres plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 a las selecciones que finalicen en el podio.

Calendario de partidos:

Juego 1 – Miércoles 29 de julio

El Salvador vs. República Dominicana

Juego 2 – Viernes 31 de julio

Venezuela vs. El Salvador

Juego 3 – Domingo 2 de agosto

Costa Rica vs. El Salvador

Previo a esta competición, la Selección Mayor Femenina disputará dos partidos amistosos, el primero ante Costa Rica, el viernes 5 de junio en el estadio Jorge “El Mágico” González; y el segundo frente a Guatemala, el martes 9 de junio en el estadio Cementos Progreso de Guatemala.