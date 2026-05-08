Miguel Bosé destaca cambios en El Salvador tras reunirse con el Presidente Bukele

El cantante Miguel Bosé, se reunió con el presidente de El Salvador Nayib Bukele, tras su presentación en el país en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.

El cantante español Miguel Bosé compartió un mensaje dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de sostener un encuentro con el mandatario.

“Gracias Presidente Bukele por este encuentro tan esclarecedor e interesante”, expresó el artista, quien además destacó el liderazgo del jefe de Estado y aseguró que el país atraviesa “un cambio palpable e impresionante”.

Bosé también envió bendiciones al Presidente, a su equipo de trabajo y al pueblo salvadoreño, resaltando la transformación que, según indicó, ha observado en territorio nacional.