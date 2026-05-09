Temperaturas extremas y ola de calor en El Salvador

El registro de altas temperaturas continúa en gran parte del país y, en zonas puntuales, durante los últimos días se han alcanzado valores extremos.

De acuerdo con los últimos registros de las estaciones de la red de monitoreo, una nueva condición de ola de calor inició el 8 de mayo de 2026 en las estaciones de Güija, Candelaria de la Frontera, Finca Los Andes, Acajutla, Los Naranjos y Perquín. Se espera que esta situación persista durante los próximos días.

Pronóstico

Se prevé que las altas temperaturas continúen registrándose en todo el país y que estas condiciones persistan durante los próximos días. En algunas zonas se seguirán registrando valores extremos, lo que podría ampliar las áreas afectadas por la ola de calor. Asimismo, se espera que tanto las tardes como las primeras horas de la noche se perciban muy cálidas, con registros que podrían rondar los 38 °C y los 40 °C en puntos específicos de la zona oriental, la franja costera y los valles interiores.

El Ministerio de Medio Ambiente mantendrá el monitoreo de las condiciones en todo el territorio nacional para identificar si otras zonas alcanzan los umbrales de ola de calor y así informar oportunamente a la población.

Según el pronóstico a corto plazo, se esperan los siguientes rangos de temperatura máxima: Zona oriental: entre 38° y 40 °C Franja costera: entre 35° y 37 °C Valles interiores: entre 34° y 37 °C Zonas montañosas: entre 26° y 32 °C